العميد أحمد بري: 5 آلاف مقاتل في الحر سيتوجهون إلى دير الزور

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قال القيادي في الجيش السوري الحر، العميد أحمد برّي، إنّ فصائل الجيش الحر في شمال سوريا؛ تعتزم إرسال نحو 5 آلاف مقاتل لدعم المعارك التي تخوضها فصائل ضد تنظيم داعش في البادية السورية، تمهيدا للإعلان عن معركة دير الزور.

وكشف برّي، في تصريحات لـ”عربي21″، عن تفاصيل اجتماع عقد في مدينة الريحانية التركية السبت الماضي، حضره ممثلون عن 27 فصيلا متواجدا في حلب وإدلب، في الشمال السوري، وممثلون عن الفصائل التي تتواجد في البادية السورية، وهي جيش أسود الشرقية، وقوات الشهيد أحمد العبدو، ولواء شهداء القريتين.

وقال: “لقد استمعت الفصائل إلى مطالب فصائل البادية، وأبدت استعدادها لدعم العمل العسكري هناك عبر إرسال 5 آلاف مقاتل”.

وكان نحو 20 فصيلاً في الجيش الحر أصدرت بياناً قالت فيه إن فصائل الحر المتواجدة في الشمال ترى أن الجهة الجنوبية (البادية الشامية) هي المكان الأمثل للانطلاق نحو محافظة دير الزور، مضيفاً “إننا كفصائل ثورية نقدم كافة أنواع الدعم لجيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو لبدء معركة دير الزور، المعركة المصيرية لتحقيق المشروع الوطني الأكبر”.

ومن الفصائل الموقعة على البيان: جيش الإسلام، ولواء المعتصم، وفيلق الشام، وجيش إدلب الحر، كتائب الصفوة.

ورفض العميد برّي الحديث عن آلية وصول المقاتلين إلى البادية، وعلّق قائلا: “لدينا فصائل موقعة مدعومة من تركيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد لن ينجز هذا العمل دون توافق دولي، وخصوصا أن العمل سيكون ضد تنظيم الدولة فقط”.

ومن المرجح أنه وفي حال تم التوافق على ذلك دوليا، أن تدخل هذه القوات للأراضي السورية عبر الأراضي الأردنية، بحسب (عربي 21).