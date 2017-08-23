مقتل تاجر مخدرات متهم بالارتباط بحزب الله في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت محكمة (دار العدل) مساء يوم أمس الثلاثاء 22 آب/أغسطس، عن مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في درعا واعتقال آخر خلال مداهمة المحكمة لمقر الشبكة بالمقربة معبر (نصيب) شرق درعا.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “كلنا شركاء” إن القوة التنفيذية في محكمة (دار العدل) داهمت مقر المجموعة متهمة بالتعامل مع ميلشيا (حزب الله) بترويج المخدرات في المناطق المحررة من درعا مروراً، بمحافظة السويداء.

وأضاف أنه خلال عملية المداهمة حدثت اشتباكات بين المجموعة من جهة والقوة التنفيذية في المحكمة مما أدى لمقتل (خلدون المهاوش) من بلدة (أم المياذن) شرق درعا، واعتقال مسؤول الشبكة (أبو أيوب الشامي).

وصادرت المحكمة خلال المداهمة كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة كانت بحوزة الشامي مسؤول الشبكة.

ولفت الزعبي إلى أن العملية أتت ضمن سلسلة من العمليات التي تمت مؤخراً، في ريف درعا الشرقي وقد استهدفت مجموعة من تجار المواد المخدرة، ولاسيما أن هذه المواد تدخل من محافظة السويداء عبر الميلشيات الموالية للنظام إلى المناطق المحررة في ريف درعا الشرقي، وذلك بالتنسيق بين الميلشيات الموالية للنظام من طرف وشبكات الترويج في ريف درعا الشرقي من طرف آخر وهي من تتولى عملية نقل هذه المواد لباقي المناطق المحررة.