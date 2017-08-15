(قصة وطن) للسورية زهرة أحمد

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صدرت مؤخراً للكاتبة الكردية زهرة أحمد مجموعة قصصية بعنوان «قصة وطن»، وتتضمن عشر قصص قصيرة كتبتها في ظل فترة الحصار والحرب في المنطقة الكردية في سوريا. والقصائد مكتوبة باللغة العربية. ورغم أجواء المجموعة، التي يهيمن عليها الألم في مواجهة حالة التفاؤل التي تحاول أن ترسمها، فإنها كتبت بلغة أنيقة، وجميلة، تهيمن عليها اللغة الشعرية، فالكاتبة تكتب الشعر إلى جانب مشروعها القصصي. و«قصة وطن» أول مجموعة قصصية تنشر لها.

المجموعة، التي صدرت عن اتحاد كتاب كردستان سوريا، تقع في 110 صفحات من القطع المتوسط. وكانت لوحة الغلاف من تصميم الكاتبة وتنفيذ رونيستيرا ميرزا.