(يوتيوب) يحجب آلاف المشاهد المؤلمة في سوريا

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حجب موقع يوتيوب لمشاركة الفديوهات، آلاف المشاهد المؤلمة التي تُظهر انتهاك حقوق الإنسان في الحرب الدائرة بسوريا.

وذكرت صحيفة نيويورك الأمريكية، أن الموقع تمّ تزويده بآلية الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشاهد عنف، والتي تُخِلّ بقواعد النشر.

وقال كيث هيات، نائب رئيس منظمة “بينيتيك” المعنية بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان، إنّ أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في سوريا على جمع مشاهد انتهاك حقوق الإنسان.

ولفت هايتي أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المنظمات، يغامرون بحياتهم من أجل تصوير المشاهد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في الداخل السوري.

وأضاف هايتي أن موقع يوتيوب سيفقد صفة مصدّر المعلومات الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة في سوريا.