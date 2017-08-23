حملةٌ لملاحقة المفسدين في مناطق (درع الفرات) تبدأ بمدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (حوار كلس)، اليوم الأربعاء (23 آب/أغسطس)، عن إطلاقها حملةً لملاحقة “المفسدين” في مناطق (درع الفرات) شمال سوريا، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وأفاد بيان لغرفة العمليات، نشرته اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها اتخذت على عاتقها تلبية دعوة الأهالي وتخليصهم من الفاسدين، وحفاظاً على قيم الثورة في العدالة والكرامة والحرية، فقد أطلقت حملة مكافحة الفساد في كامل منطقة (درع الفرات) التعاون مع المؤسسات الأمنية في المدن.

وأضاف البيان بأن الخطوة الأولى ستكون مدينة الباب وريفها في ريف حلب الشرقي، بالاشتراك مع المؤسسة الأمنية، لذلك طالبت غرفة العمليات من جميع الفصائل العسكرية تنفيذ القرارات وتسليم المطلوبين، تحت طائلة المحاسبة لمن يتهاون، بحسب البيان.

ونشرت غرفة عمليات (حوار كلس) أسماء عدد من الأشخاص، وأشارت إلى انهم أهداف شرعية للجيش الحر أينما وجدوا، وطالبت حملة مكافحة الفساد باعتقالهم، وتقديمهم للمحكمة العسكرية، لتواتر التهم ضدهم بالفساد.

والأسماء التي أوردتها غرفة العمليات في بيانها الذي حمل رقم (2) هي:

أحمد الخمة الملقب بالحوت مع مجموعته

خالد عثمان الملقب بالهري مع مجموعته

مهند مكرة محمد عبد التاح البوشي ومجموعته

محمود عبد الفتاح البوشي أحمد النجار الملقب أبو عذاب مع مجموعته

عشتي النجار (تاجر حبوب مخدرة)

خالد فارس (تاجر حبوب مخدرة)

وطالبت غرفة العمليات من الأهالي الذين يملكون معلومات عن المطلوبين أو مظلمة عليهم، مراجعة المؤسسة الأمنية أو الاتصال بأرقام مرفقة بالبيان.