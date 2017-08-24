مصطفى سيجري: هذا ما جرى في اجتماعنا مع الدول الغربية حول إدلب

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

كشف رئيس المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” التابع للجيش السوري الحر، مصطفى سيجري، ما جرى في اجتماعهم مع الدول الغربية فيما يخص إدلب والمنطقة، والذي ضم كلاً من أمريكا وبريطانيا وكندا ومجموعة الاتحاد الأوربي.

وقال “سيجري” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”: “إن كل ما قمنا ونقوم به الآن هو محاولات مستمرة لقطع الطريق على المخططات الخارجية وحماية المناطق المحررة وقلب الطاولة على عملاء إيران، ومن هذا المنطلق أكدنا للدول أن تصوير المشهد على أن إدلب وما حولها منطقة إرهاب ويجب القضاء عليها لصالح الانفصاليين أو الأسد أمر مرفوض قطعا”.

وأضاف “لن نقبل أن يكون هناك عقاب جماعي وأن يتحمل المدنيون والأبرياء نتائج المخططات الإيرانية الداعمة للإرهاب والمؤسس والمحرك له في المنطقة كلها”.

وأكد سيجري أن “الشعب السوري وجيشه الحر هم أكثر المتضررين من الإرهاب وأكثر من تلقى الهجمات الإرهابية، ونحن فقط من يواجه الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته، وإن كان المجتمع الدولي جاد في حربه ضد الإرهاب، فعليه أن يبدأ ببشار الأسد فهو رأس الإرهاب والراعي الحصري له في سوريا والمستفيد الأكبر منه”.

وأشار رئيس المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” إلى أن “الحرب على الإرهاب لا تكون ببضع ضربات جوية هنا وهناك، ليستفيد منها إرهابي بمسمى آخر، بل تكون مبنية على أسس صحيحة واضحة ومنظومة عمل متكاملة، وإن الحرب على الإرهاب لن تنجح إلا بمعالجة أسباب نشأته ونموه، والعوامل المساعدة له، والبيئة الخصبة الحاضنة لفكره والمتبنية والداعمة لجرائمه، ومعاقبة الجهات الدعمة له، وقطع طرق الإمداد عنه من تمويل وعبور وإيواء واحتضان، وبالتأكيد نقصد هنا إيران، ومساعدتنا في ثورتنا ضد النظام”.

وأوضح سيجري “إننا في الجيش الحر ليس هدفنا طرد الإرهاب من بلدنا ليستقر في بلد آخر، بل العمل مع الحلفاء لأن نجعل من أرضنا مقبرة للإرهاب والفكر المتطرف، ورسالتنا للمجتمع الدولي كانت واضحة، لن نقبل أن يجوع أهلنا وأن تقصف أرضنا وتدمر مدننا ويقسم وطننا ويعاد إنتاج الأسد بدعوى محاربة الإرهاب”.

وختم قائلاً “خذلان العالم لنا لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً على المبدأ، نحن أصحاب قضية، ومن حقنا أن ننال حريتنا ونحفظ كرامتنا وأن نبني وطننا الذي نحب”.