(حزب الله) ينعى 3 عناصر قتلوا في القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء (23 آب/أغسطس)، سيطرتها على مواقع جديدة لتنظيم “داعش” في القلمون الغربي بريف دمشق، في وقت نعت فيه الميليشيا ثلاثة عناصر جدد لقوا حتفهم خلال المواجهات في المنطقة.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله، بسيطرة الميليشيا وقوات النظام اليوم على “مرتفع قرنة شعبة البحصة”، في جرود الجراجير، في المحور الجنوبي، و”قبع إسماعيل”، و”شعبة حرفوش” في جرود البريج، في المحور الشرقي، إثر اشتباكات مع تنظيم “داعش”.

وترافقت الاشتباكات مع غارات جوية شنتها مقاتلات للنظام، استهدفت تحصينات ونقاط انتشار “داعش” في مرتفع حليمة قارة والقريص ومعبري مرطبية والروميات في جرود القلمون الغربي.

وفجّرت قوات النظام وميليشيا حزب الله أحد المقرات القيادية الخاصة بأمير “داعش” في القلمون الغربي، موفق الجربان (أبو السوس)، في منطقة الحمايم، وتحديداً في “جب خولة”، جنوبي معبر سن فيخا، وأشار “الإعلام الحربي” إلى أن عناصر التنظيم عمدوا لحظة فرارهم من هناك إلى تفخيخ المقر، فسارعت الميليشيا إلى تفجيره لحظة الوصول إليه، والكشف عن محتوياته.

ونعى موقع “عربي برس” المقرب من ميليشيا حزب الله، كلاً من “محمد حسن ضيا” (جبريل)، من بلدة تفاحتا الجنوبية، و”محمد علي رشيد عباس” (أبو علي)، من بلدة السكسكية الجنوبية، و”محمد علي أسعد الحاج حسين”، من مدينة الهرمل البقاعية، وأشار ناشطون إلى أنهم لقوا مصرعهم في الموجهات مع “داعش” في القلمون الغربي.