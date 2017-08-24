تجارة الملابس تزدهر في المناطق (المحررة) من درعا

مضر الزعبي: كلنا شركاء

كان لهدنة 9 تموز/يوليو الماضي في محافظة درعا، تأثيرٌ على مختلف قطاعات الحياة في المناطق المحررة من محافظة درعا، ولاسيما أن 40 يوماً مضت منذ الإعلان عن الهدنة ولم يسجل أي استهداف جوي للمناطق المحررة، كما أنه تم توثيق مقتل مدنيٍ واحدٍ في المحافظة بعد أن كان المعدل الشهري للقتلى من المدنيين يتجاوز الـ 100 قتيل.

ومن القطاعات التي شهدت ازدهاراً مؤخراً، تجارة الملابس، فقد دخلت مجموعة من شركات الملابس السورية المعروفة إلى أسواق المناطق المحررة.

افتتاح معارض

أيمن الحريري تاجر ملابس في درعا، قال إن الطلب على الملابس خلال فصل الصيف الحالي في المناطق المحررة كان مرتفعاً بالمقارنة مع باقي المواسم في السنوات الماضية، وهذا ما دفع عدداً من الشركات السورية المعروفة لافتتاح معارض لها عن طريق وكلاء في المناطق المحررة.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن أكثر من سبعة معارض لبيع الملابس مخصصة لشركات معروفة افتتحت خلال الأسابيع الماضية في المناطق المحررة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار، فسعر البنطال الرجالي في هذه المعارض يصل إلى 15 ألف ليرة سورية، وسعر القميص إلى 13 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر البيجامة الرياضية إلى 20 ألف ليرة سورية، ومتوسط سعر الخذاء 15 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن هذه الشركات تجد الإقبال في المناطق المحررة على منتجاتها أعلى من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وذلك كون معظم الأهالي في المناطق المحررة يعتمدون في دخلم على الأموال المحولة من الخارج عن طريق أبنائهم، بينما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فإن شريحة الموظفين هي الشريحة الأكبر، ومن غير المنطقي أن يشتري موظف حذاء بنصف راتبه الشهري.

أسعار موحدة

وقال فيصل الخطيب، من أهالي ريف درعا الشرقي، إن ميزة هذه المعارض، تكمن في توحيد السعر في جميع فروعها إن كانت في المناطق المحررة، أو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهذا ما يدفع الأهالي للتوجه لهذه المعارض.

وأضاف الخطيب في حديث لـ (كلنا شركاء)، أنه في الفترة السابقة كان سوق الملابس محصوراً بعدد من التجار الذين لهم علاقات مع النظام، ويتم تسهيل إدخال البضائع لهم، فهم من كانوا يتحكمون بالأسواق بعيداً عن العرض والطلب، ولكن افتتاح معارض جديدة سيساهم في خلق حالة من المنافسة في الأسواق في المناطق المحررة، على حد قوله.