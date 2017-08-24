هجومٌ عنيفٌ لـ (داعش) يستهدف مواقع قوات النظام شرق حماة

زياد عدوان: كلنا شركاء

شن مقاتلو تنظيم “داعش” مساء أمس الأربعاء، هجوماً واسعاً استهدف مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها بالقرب من منطقة “وادي العذيب” في محيط طريق خناصر بريف حماة الشرقي.

وأفاد ناشطون بأن التنظيم شن هجوماً عنيفاً بأربع سيارات مفخخة على الحواجز الواقعة على طريق اثريا – خناصر، وسط أنباء عن نسف حاجز “الشيخ هلال” بريف حماة الشرقي بالكامل، وسيطرته على حاجزي “التغطية والتنمية”.

وأشارت مصادر إعلام موالية للنظام إلى أن مقاتلي التنظيم شنوا هجوماً على نقاط قوات النظام والميليشيات الموالية لها بالقرب من منطقة وادي العذيب على طريق خناصر أثريا، فتصدت الأخيرة للهجوم وكبدت عناصر التنظيم خسائر بشرية ودمرت عدة آليات العسكرية.

وتمكن عناصر النظام والميليشيات الموالية من تدمير ثلاثة سيارات بيك آب بالإضافة لقتل وجرح عدد من عناصر التنظيم، وتداولت العديد من الصفحات الموالية للنظام أن الهدف من الهجوم الواسع الذي شنه عناصر “داعش” هو فك الحصار عن ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي، الذي فرضه عناصر النظام والميليشيات بقيادة اللواء “محمد ديب”.

وتشهد جبهات القتال في قرى طهماز ووادي العذيب شمال شرق ناحية عقيربات اشتباكات عنيفة بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام والميليشيات المساندة لها، عقب تمكن الأخيرة من إطباق الحصار على ناحية عقيربات والبلدات والقرى المجاورة لها والتابعة لريف حماة الشرقي، فيما لاتزال الطائرات الحربية الروسية تقوم بشن عشرات الغارات الجوية المكثفة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي يطال المنطقة التي تعاني من أوضاع مأساوية صعبة يعيشها المدنيون بعد إطباق الحصار عليهم.