(جيش الثورة) في درعا يختار قائداً جديداً له

إياس العمر: كلنا شركاء

أصدر (جيش الثورة) مساء يوم أمس الأربعاء 23 آب/أغسطس بياناً أعلن بموجبه عن تعيين قائد جديد له بدلا من النقيب (إياد قدور).

وقال البيان إن المجلس الأعلى لقيادة تحالف جيش الثورة اجتمعت وقررت تعيين القائد الثوري سليمان الشريف (أبو كنان) قائداً لتحالف جيش الثورة، بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لقيادة النقيب إياد قدور.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن النقيب قدور كان يقود تحالف (جيش الثورة) الذي يضم ستة فصائل من كبرى الفصائل الثورية في درعا منذ تأسيسه نهاية العام الماضي، حين اختير قائد لواء (المهاجرين والأنصار) لقيادته، أما القائد الجديد (الشريف) فهو قائد جيش (اليرموك).

وأوضح المصري أن استبدال قيادة تحالف (جيش الثورة) أتت في ظل التحالفات الجديدة لكتائب الثوار في محافظة درعا، منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يونيو الماضي.