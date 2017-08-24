حماة: انفجارٌ ضخمٌ في مستودع أسلحةٍ لشبيحة النظام في السقيلبية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

هزّ انفجارٌ ضخمٌ صباح اليوم الخميس مدينة السقيلبية في ريف حماة الغربي ناجمٌ عن حريق مستودع أسلحة يتبع ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة) في المدينة.

وقالت مصادر مواليةٍ للنظام إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط دون خسائر بشرية مشيرةً أن الانفجار نجم عن ماسٍ كهربائيٍ في المستودع.

وفور وقوع الانفجار سارعت الشبكات الإعلامية الموالية للنظام إلى اتهام كتائب الثوار باستهداف المنطقة، ليتبين لاحقاً أن سبب الانفجار ذاتيّ.

ووجّه موالون للنظام أصابع الاتهام لعناصر الشبيحة بافتعال الحريق والانفجار بداعي التغطية على سرقاتهم لمستودع السلاح الموجود بالقرب من معبر قلعة المضيق المؤدي إلى مناطق الثوار، حيث ينشط بعض تجار السلاح والسيارات المسروقة في مناطق النظام نظراً لسهولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الثوار المتاخمة.