(داعش) و(تحرير الشام) يشنان هجوماً لكسر حصار عقيربّات

رشا دالاتي: كلنا شركاء

بدأ كل من تنظيم “داعش” وهيئة “تحرير الشام” خلال الليلة الماضية هجوماً مشتركاً على مواقع قوات النظام الفاصلة بين مناطق سيطرة الطرفين في سعيٍ منهما لفكّ الحصار عن ناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي.

وقال ناشطون في المنطقة إن تنظيم “داعش” بدأ هجومه من مناطق سيطرته في المنطقة المحاصرة فيما بدأ هجوم “تحرير الشام” من مناطق سيطرتها في ريف حماة الشرقي المتصلة مع محافظة إدلب، مشيرين أن العملية كانت تهدف لفتح ممر عبر مناطق النظام لخروج المدنيين.

وأضافت المصادر أن هجوم التنظيم أسفر عن سيطرة مقاتليه على حاجزين لقوات النظام على الطريق العام (السلمية – إثريا) الذي يُعدّ الممر الوحيد وشريان قوات النظام إلى المنطقة الشمالية (حلب والرقة وغيرهما) ما استدعى هجوماً واسعاً من قبل قوات النظام مدعومةً بسلاح الجوّ الروسي، الأمر الذي مكنها من استعادة سيطرتها على هذه الحواجز.