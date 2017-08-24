النظام يخسر دبابتين خلال محاولاته التقدم في البادية الشامية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تجددت المعارك بين قوات النظام والثوار في البادية السورية حيث يستكمل النظام معركته الأخيرة التي تعتبر الأكبر على الإطلاق في المنطقة بغية حصر الثوار والسيطرة على مساحة أوسع كما تؤكد مصادر مطلعة.

وقال “عمر الدمشقي” مسؤول النشر في المكتب الإعلامي لقوات الشهيد أحمد العبدو لـ (كلنا شركاء) إن النظام شن اليوم الخميس هجوما من ريف السويداء باتجاه البادية الشامية في منطقة الشعاب مؤكدا أنهم تمكنوا من صد الهجوم لكن الاشتباكات لاتزال جارية.

وأشار الدمشقي إلى أن الثوار تمكنوا من تدمير دبابتين للنظام إضافة لقتل طاقميهما خلال معارك اليوم. بينما تجري المعارك في ظل قصف جنوني للطيران الحربي على المنطقة.

ويقاتل كل من جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو التابعين للجيش الحر في البادية قوات عديدة مكونة من عناصر النظام وميليشيات إيرانية إضافة لمجموعات من جيش التحرير الفلسطيني والحزب السوري القومي بمؤازرة الطيران الحربي الروسي.

من جانبه ألمح “سعد الحاج ” مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية خلال حديث لـ (كلنا شركاء) إلى تمكن الثوار من صد محاولة تقدم النظام من محور ريف السويداء الشرقي، مشيرا إلى أن المعارك تزامنت مع قصف جوي من الطيران الحربي على محاور الاشتباك ومحيط مخيم “حدلات” دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.