بعد مئات الضحايا… الأمم المتحدة تدعو إلى إخراج المدنيين من الرقة

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دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20 ألف مدني محاصرين بالرقة بالخروج منها وحثت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت مئات الضحايا.

وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للصحفيين في جنيف “يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “الوقت الحالي هو وقت التفكير فيما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي داعش يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان”.

وكانت الأيام الماضية شهدت مجازر مروّعة بحق المدنيين القاطنين في الرقة، ووثق ناشطوها مقتل ما لا يقل عن 150 مدنياً خلال الأيام السبعة الماضية.