ثوار حلب يؤسسون محكمة عسكرية في منطقة (درع الفرات)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات “حوار كلس” العاملة في ريف حلب الشمالي، اليوم الخميس، عن تشكيل “محكمة عسكرية عليا” لمنطقة “درع الفرات”.

وأصدرت الغرفة بهذا الخصوص بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة جاءت “استكمالاً لحملة مكافحة الفساد” في المنطقة والتي أعلنتها يوم أمسٍ الأربعاء.

وأضاف البيان: أقرت غرفة عمليات جوار كلس تشكيل محكمة عسكرية عليا لمنطقة درع الفرات، مقرها مدينة الراعي، وتكون قرارتها ملزمة لجميع فصائل الجيش الحر.

وطالب البيان الأهالي بـ “مراجعةَ المحكمة للمطالبة بحقوقهم، أو التواصل للإدلاء بشهادتهم التي ستبقى سرية منعًا لإحراجهم”، وفقًا للبيان.

وكانت الغرفة أعلنت أمس الأربعاء (23 آب/أغسطس)، عن إطلاقها حملةً لملاحقة “المفسدين” في مناطق (درع الفرات) شمال سوريا، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، مشيرةً أنها “أخذت على عاتقها تلبية دعوة الأهالي وتخليصهم من الفاسدين، وحفاظاً على قيم الثورة في العدالة والكرامة والحرية”.