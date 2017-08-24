مقتل مدني وزوجته بقصفٍ للثوار غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى مدنيان وأصيب آخرون اليوم الخميس 24 آب/أغسطس جراء استهداف بلدة (تسيل) التي يسيطر عليها “جيش خالد” غرب درعا، بالمدفعية الثقيلة من قبل كتائب الثوار.

وقال الناشط أحمد الديري قال لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار استهدفت بلدة (تسيل) بقذائف المدفعية الثقيلة، مؤكداً مقتل مدني وزوجته جراء القصف الذي تسبب أيضاً بسقوط جرحى آخرين من المدنيين.

وأشار الديري إلى أن بلدة (تسيل) في ريف درعا الغربي، تحت سيطرة جيش خالد منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، وذلك عقب هجوم لجيش خالد على مواقع كتائب الثوار أنتهى بالسيطرة على بلدات (جلين ـ عدوان ـ سحم ـ تسيل) وتلول (الجموع ـ عشترا).