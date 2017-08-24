شرطة المرور التابعة لـ (ب ي د) تعتدي على صحفي أمام عائلته

زياد عدوان: كلنا شركاء

تعرض الصحفي والمدقق اللغوي الكردي مسلم نبو للضرب من قبل عناصر شرطة المرور (ترافيك) مدينة الدرباسية بريف الحسكة أول أمس الثلاثاء 22 الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكر نبو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن “عنصرين من ترافيك درباسية تكالبوا علي وعلى مرأى من والداتي وزوجتي وولدي بحجة أنني أسأت التصرف معهم”.

ويتبع جهاز شرطة المرور في المنطقة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وقد أضاف أن بعض المارة تدخلوا من أن أجل إنقاذه من العنصرين وحاولت والدته المريضة وزوجته من خلال صراخهما أن يخففان اللكمات عن وجهه وجسده، على حدّ تعبيره.

وقال نبو إن أحد العناصر أشهر سلاحه، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف لدى ابنه “هوكر”.

وطالب نبو بحضور قوات الآسايش لمكان الحادث ظنا منه بأنه سيحصل على حقه، لكن تبين له لاحقا وبعد الوصول إلى المخفر بأن عناصر الآسايش لم يكونون على قدرٍ من المسؤولية، مؤكدا على أن “كل المواطنين في روج آفا معرضون للضرب والإهانة وبحجج واهية”.

وعن سبب زيارته إلى مدينة الدرباسية في منطقة الجزيرة قال نبو إنه توجه هناك لتقديم التهنئة بمناسبة زواج أحد أصدقائه بالإضافة لمعالجة والدته المريضة.

وختم نبو منشوره “عاش تكالب قوات المرور على المواطنين، عاشت دروس الأخلاق من قبل لا يملك ذرة أخلاق”.

ورصدت “كلنا شركاء” على صفحة الصحفي الكردي حالة سخط من تصرفات عناصر “الترافيك” الذين اعتدوا عليه بضربه وإهانته أمام زوجته ووالدته بالرغم من عدم قيامه بأي عمل استفزازي بحق العنصرين الذي يتبعون لمرور مدينة الدرباسية بريف الحسكة.

فيما علق أحد المتابعين لصفحة نبو بأن عناصر مؤسسة المرور “ترافيك” يقومون بمضايقة المدنيين حيث ذكر إحدى الحوادث التي حصلت بحق أحد زملائه منذ نحو سبعة أيام حيث قام عنصران بإشهار السلاح بوجهه ولم يستطع فعل شيء.

وتضامن العديد من النشطاء والإعلاميين الكرد مع الصحفي واللغوي مسلم نبو والتي تعرض لها في مدينة الدرباسية.

وينحدر نبو من مدينة عين العرب “كوباني” في ريف حلب وهو من الأشخاص الذين شاركوا في الحراك السياسي ضد نظام بشار الأسد.