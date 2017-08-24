قوات النظام تفرض طوقاً جديداً على مناطق (داعش) في حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الخميس عن سيطرتها على مواقع جديدة شمال غرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، ما مكنها من حصار تنظيم “داعش” في جيبٍ صحراويٍّ تزيد مساحته عن ألفي كيلومتر مربع.

وقالت قاعدة حميميم الروسية في بيانٍ لها إن قوات النظام أحرزت تقدماً وصفته بـ “النوعي” على حساب تنظيم داعش ريف حمص الشمالي الشرقي ليتم إحكام الحصار عليه.

وأوضح البيان أن قوات النظام تقدمت من ريف الرقة الجنوبي لتسيطر على جبل الضاحك وخربة الطلاع ووادي أبو قلة مما أتاح لها الالتقاء بالقوات الأخرى المتواجدة في منطقة السخنة شمالي المدينة.

وأشارت “حميميم” أن هذا التقدم كان بدعم مباشر من سلاح الجو الروسي.

وكانت قوات النظام نجحت قبل أيام بفرض طوقٍ عسكريّ حول مناطق سيطرة “داعش” في ريف حماة الشرقي، وتحديداً في ناحية عقيربات التي تسعى قوات النظام بعد حصارها لانتزاعها من التنظيم، مرتكبةً مجازر بحق المدنيين المحاصرين هناك، حيث تتبع قوات النظام وحليفتها روسيا سياسة الأرض المحروقة أثناء محاولاتها للتقدم.

وفي الوقت الذي تكاد تخلو فيه المنطقة التي حاصرتها قوات النظام في حمص من التجمعات السكانية، تحوي المناطق المحاصرة في حماة عشرات آلاف المدنيين الموزعين على عشرات القرى في ناحية عقيربات.