بالصور… تشييع فدوى سليمان إلى مثواها الأخير في باريس

كلنا شركاء: رصد

شُيعت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس جنازة الفنانة السورية الثائرة فدوى سليمان، التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي بعد صراع مرير مع المرض. وحضر التشييع فنانون وشخصيات معارضون وبعض الفرنسيين.

وأشارت “الجزيرة نت” أن التشييع شهد ترديد هتافات اشتهرت فدوى بأدائها في المظاهرات السلمية بسوريا.

وكانت فدوى سليمان قد غادرت سوريا عام 2012 إلى فرنسا، بسبب الملاحقة والتضييق من أجهزة النظام الأمنية.

وقد نعى الائتلاف السوري المعارض في بيان الفنانة السورية، ووصفها بـ”الفنانة الثائرة الحرة” وبأنها “رمز من رموز الثورة، ووردة انضمت إلى مظاهرات السوريين واعتصاماتهم مع أول هتافات الحرية”.

وقال الممثل فارس الحلو -المقيم في فرنسا- إن فدوى سليمان (47 عاما) توفيت في مستشفى بضاحية باريس، مشيرا إلى أنها ظلت محافظة على نشاطها المعارض حتى النهاية من خلال المشاركة في تظاهرات ثقافية.

وقال برهان غليون، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “ترى الناس تتجمع اليوم بشكل كبير للذين عاشوا الثورة السورية، لأن فدوى تشكل ثلاث قيم أساسية ميزت الثورة والشعب السوري”.

وأضاف غليون: “القيمة الأولى هي الشجاعة، لأن فدوى كانت شجاعة بدون حدود، ولم تكن لديها مشكلة أن تنزل في المظاهرات، وفي مقدمتها وتهتف ضد النظام.. أما القيمة الثانية، فهي الإخلاص والنزاهة، الراحلة لم يكن لديها شيء سوى خدمة المبادئ، والشعب عندما نزل للساحات لم يكن في ذهنه سوى مبدأ واحد هو فكرة الحرية والاستقلال والسيادة، وأن يعترف به كشعب، لا أن يهان ويقتل ويظلم مثلما كان يعامله النظام”.

وتابع: “القيمة الثالثة هي الوطنية في إطار بلد حاول النظام أن يفتت ويشظي المجتمع بين طوائف وأقليات. تمسكت فدوى بخط وطني يرمز لوحدة الشعب السوري ما وراء الطوائف والانتماءات الحزبية، وأعتقد أن هذه القيم هي التي ميزت الثورة السورية وأعطتها قيمتها الحقيقية”.

وعبر العديد من المشاركين عن حزنهم وألمهم لرحيلها. إذ اعتبر المعتقل السابق مازن حمادة أنّ الراحلة كانت وستبقى أجمل ما عبر عنه السوريون.

أما الناشط علي أبو المجد، فقال إنّ فدوى ماتت مرتين عندما أرغمت على مغادرة سورية وعندما ماتت بعيدة عنها.

وبعد إلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة، ألقت سناء، شقيقة فدوى، وسيار يوسف كلمتين تأبينيتين للراحلة.

وتعد الفنانة -وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية- من الوجوه البارزة التي شاركت في المظاهرات المعارضة الشهيرة التي عمت مدينة حمص عام 2011، وكانت تعمل على إقناع سكان المدن ذات الأغلبية العلوية في اللاذقية وطرطوس بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية.

وأصبحت من رموز الاحتجاجات السورية حين دعت إلى الصمود في وجه القمع، وكانت من دعاة عدم تحول الاحتجاجات إلى حرب مذهبية بين السنة والطائفة العلوية التي تتحدر منها وينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.