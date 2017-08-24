(داعش) يستعيد السيطرة على 7 قرى شرق الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الخميس (24 آب/أغسطس)، استعادته السيطرة على 7 قرى في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، ومقتل نحو 100 عنصر لقوات النظام، خلال هجومٍ عنيف للتنظيم على مواقع تلك القوات غرب مدينة معدان.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لولاية الرقة التابع لتنظيم “داعش”، نشره ناشطون اليوم، بأن مقاتلي التنظيم هاجموا بمختلف أنواع الأسلحة مواقع لقوات النظام جنوب شرق الرقة، وتمكنوا من قتل 42 عنصراً واستعادة السيطرة على قرى (غانم العلي – زور شمر – البوحمد – المقلة- سليم الحمد – العطشانة – الحويجة).

وأضاف البيان بأن أحد عناصر التنظيم فجر عربته المفخخة وسط تجمع لقوات النظام على أطراف قرية “غانم العلي”، ما أسفر عن مقتل 58 عنصراً، وتدمير عدة آليات عسكرية، في حين استولى التنظيم على أسلحة وذخائر متنوعة.

وترافقت الاشتباكات مع تحليق مكثف للطائرات الروسية التي شنت عشرات الغارات الجوية على مواقع التنظيم في المنطقة. وتقع البلدات التي استعادها التنظيم اليوم غرب مدينة معدان وتطل على نهر الفرات.