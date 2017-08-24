دكتورٌ في جامعة حلب لطلابه: ساهموا بوضع أسئلة الامتحان

سعيد جودت: كلنا شركاء

دعا الدكتور “مروان خطاب”، المدرس في كلية العلوم قسم علم الحياة في جامعة حلب، طلابه ليساهموا في وضع أسئلة الامتحان للدورة الإضافية، في حادثة هي الأولى من نوعها في سوريا.

ونشر الدكتور “خطاب” تدوينة على ما يبدو أنها في مجموعة مغلقة في “فيسبوك” تحمل اسم “sciences”، تناقلها الإعلام الموالي، ومنه موقع الإعلامي الموالي “شادي حلوة”، جاء فيها: “ساهموا في وضع أسئلة الامتحان… أعزائي طلاب مقرر الدمويات – الفيزولوحيا والغدد الصم – وفيويولوجيا الأغذية، ساهموا في وضع أسئلة امتحان الدورة الإضافية بحيث توضع خمس أسئلة لكل موضوع، وفي حال كانت الأسئلة تفي بالمطلوب ستكون بنك معلومات أستقي منه أسئلة الامتحان”.

وأشارت المواقع الموالية إلى أن الطلاب تجاوبوا مع هذا الطرح واعتبروه دعوة للتقارب بين الطالب والدكتور، خصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، ودعا الكثير من الطلبة لتعميم هذه الأفكار بين الدكاترة الجامعيين في الوقت الذي يتعامل البعض منهم بسياسة الاستعلاء على الطلاب ويعاملونهم معاملة تعجيزية، في ضل ظروف قاسية تتلخص بانقطاع التيار الكهربائي والمياه لأيام وشهور متعددة.