قرارٌ بمنح طلاب الجامعات الخاصة دورةً امتحانيةً إضافية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر وزير التعليم العالي في حكومة النظام، “عاطف نداف”، قراراً بمنح طلاب الجامعات الخاصة دورةً امتحانيةً إضافيةً في نهاية العام 2016/2017 في جميع المقررات التي حققوا شروط التقدم لامتحانها.

ونشر موقع “الوطن اون لاين” الموالي نسخة عن القرار، ويقضي بمنح الطالب النظامي المستجد والراسب في المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة (نظام الساعات المعتمدة، والنظام السنوي، والنظام الفصلي)، وكذلك الطالب الذي استنفد فرص الرسوب في الفصل الأول أو الثاني أو الفصل الصيفي من العام 2016/2017، دورة امتحانية إضافية في نهاية العام 2016/2017 في جميع المقررات التي حقق شروط التقدم لامتحاناتها.

وبحسب القرار، يُعد الطالب منقولاً إلى السنة الأعلى إذا كان يحمل 5 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية، في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي أو السنوي في العام الدراسي 2016/2017 فقط.

كما نص القرار على منح الطالب عاماً استثنائياً في العام الدراسي 2017/2018 على أن يشمل المستنفدين بسبب هذه السنوات الدراسية والمستنفدون فرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، مع تسديد رسم لا يتجاوز 15 ألف عن كل مقرر يحدده مجلس الجامعة.