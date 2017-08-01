(جيش الإسلام) يُجري أكبر صفقة تبادلٍ للأسرى في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أجرى جيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية، اليوم الخميس (24 آب/أغسطس)، عملية تبادلٍ للأسرى مع قوات النظام، خرج بموجبها 36 أسيراً من سجون النظام، بينهم نساء وأطفال، في أكبر صفقةٍ لتبادل الأسرى في الغوطة.

وأفاد جيش الإسلام، بأنه تمكّن من تحرير 36 أسيراً من سجون النظام بينهم أطفال ونساء، وذلك من خلال عملية تبادل للأسرى أفرج فيها عن ١١ أسيراً النظام.

وأشار من خلال موقعه الرسمي، إلى أن الصفقة تمّت على دفعتين بعد عصر اليوم، وتضمّنت الإفراج عن ١١ عنصراً من عناصر قوات النظام كان جيش الإسلام قد أسرهم في عدة معارك على جبهات الغوطة الشرقية، مقابل تحرير14 طفلاً و١٠ نساء و12 رجلاً من أبناء حي برزة الدمشقي والغوطة الشرقية، ممن اعتقلتهم قوات النظام غدراً في حملتها الأخيرة لتهجير أهالي بلدتي برزة والقابون.

وأشار إلى أن هذه العملية تُعدّ أكبر عملية تحرير أسرى في صفقة تبادل واحدة شهدتها الغوطة الشرقية منذ عدة سنوات.

وكان جيش الإسلام قد عقد عدة صفقات تبادل للأسرى كان آخرها تحرير ٣ ثوار بعد نحو ٥ سنوات من الاعتقال في سجون النظام.