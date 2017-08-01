في أولى عملياتها خارج حلب… (أبو عمارة) تتبنى تفجير السقيلبية غرب حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تبنّت سرية (أبي عمارة للمهام الخاصة)، اليوم الخميس، استهداف مستودع ذخيرةٍ لشبيحة مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، مؤكدةً مقتل وجرح العديد من عناصر قوات النظام، في أولى عملياتها خارج حلب.

وأفاد بيان لقائد سرية “أبي عمارة للمهام الخاصة”، “مهنا جفالة”، بأن “ثلة من أسود أبي عمارة/قاطع حماة استطاعوا النفاذ لداخل أكبر مستودعات الذخيرة والسلاح في ريف حماة الغربي على مقربة من مدينة السقيلبية وتفخيخها ثم تدميرها بالكامل وانسحبوا بأمان، وقد استمرت انفجارات الذخيرة لما يقارب خمسة عشرة دقيقة”.

وأضاف “نتج عن العمل المبارك تدمير المستودع بالكامل، والعديد من القتلى والجرحى في صفوف النظام”.

وأشار “جفالة” إلى أنه “بذلك أطلقت أبي عمارة عمليتها الأولى خارج محافظة حلب، وكان لعملنا المبارك اليوم الصدى الكبير، ليس فقط في شبيحة المنطقة وأهلها، إنما حتى للمجرمين من المناطق المجاورة”، على حد قوله.

وأردف “كما أسست أبي عمارة بهذه العملية إلى أنّ فكرة (تفجير مستودعات الذخيرة) ستصبح ماركة مسجلة باسم (سرايا أبي عمارة للمهام الخاصة)”.

وأكد أن عمليات (فرع الحزب بحلب) و(ثكنة طارق بن زياد حلب) و(مخيم النيرب بريف حلب) حتى الآن لم يتمكن النظام من فك شيفرة آلية وصول عناصر “أبي عمارة” إليها، وحتى نوع العبوات التي استخدمها في التفجير.

ووعد قائد سرية “أبي عمارة للمهام الخاصة” الأهالي بأن السرية ستضرب قريباً في مكانٍ “يُسمع صدى صوته في موسكو وطهران وضاحية الغدر بيروت بإذن الله”، على حد قوله.