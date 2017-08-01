اعتقال مدراء مدارس لمشاركتهم بمظاهرةٍ في الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتقلت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الخميس (24 آب/أغسطس)، مدراء مدارس شاركوا في اعتصامٍ ضد فرض الإدارة الذاتية للمناهج الكردية.

وقال الناشط “سراج الحسكاوي” في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، إن ميليشيا الأسايش داهمت حي غويران بمدينة الحسكة، واعتقلت مديري مدرستين في الحي وهما: (طارق الجعيلة، وخليل العوض)، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء على خلفية مشاركتهما في الاعتصام الرافض لفرض المناهج الكردية.

وكان قد تظاهر يوم أمس الأربعاء العشرات من الطلبة في حي غويران بمدينة الحسكة، ذو الغالبية العربية، احتجاجاً على قرار هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، بإغلاق المدارس التابعة للنظام وفتح مدارس أخرى تدرس معظم المنهاج الدراسي باللغة الكردية.

وحمل الطلبة المحتجون لافتات تندد بجعل اللغة الكردية لغة دراسة العام الجديد 2017/2018، ومن أبرز الشعارات التي كُتبت عليها “شعاراتكم عنصرية”، “أنتم وحدات حماية الشعب الكردي ولستم وحدات حماية الشعب السوري”، “نحن في حي غويران قادرون على حماية أنفسنا”، إضافة إلى شعار “إذا كنتم تريدون الديمقراطية نحن نريد لغتنا العربية”، وغيرها من الشعارات الرافضة للتدريس باللغة الكردية.