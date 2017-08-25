(العطار) تهاجم السعودية أمام وفدٍ أدرنيٍ زار دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

هاجمت نائبة بشار الأسد، نجاح العطار، مجدداً المملكة العربية السعودية، في إطار انتقاداتها لـ “من ارتدوا عن العروبة ومدوا أيديهم إلى كيان الاحتلال الصهيوني ووجهوا سلاحهم ضد شعوبهم”، على حد قولها.

وجاء ذلك في تصريحات لـ العطار خلال لقائها أمس الخميس (24 آب/أغسطس)، وفداً أردنياً برئاسة المحامي سميح خريس، يضم أعضاء من اتحاد المحامين العرب وأساتذة جامعيين ونواباً سابقين في البرلمان الأردني وإعلاميين وفعاليات سياسية أردنية.

وأشارت العطار، بحسب وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، إلى أن “الدول المتآمرة على سوريا أرادت من خلال الحرب الكونية التي شنتها عليها تصفية القضية الفلسطينية التي ستبقى قضية العرب المركزية”.

وقالت إن “المحنة التي عاشتها سوريا بدأت بالانكفاء والانحسار مع توالي الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء بمواجهة الإرهاب وداعميه”، على حد قولها.

ورأت نائبة بشار الأسد أن العديد من الشعوب العربية ليست مع سياسات حكامها الذين “ارتدوا عن العروبة والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومدوا أيديهم إلى كيان الاحتلال الصهيوني، ووجهوا سلاح جيوشهم إلى صدور الشعوب العربية ومنها الشعب اليمني الشقيق الذي يقتل على يد النظام السعودي”، مشيرة إلى أن “ما يحصل في السعودية من حالات جوع وبؤس بينما يقوم النظام السعودي بدفع مليارات الدولارات لجهات أجنبية كي يحافظ على عرشه”.

وكانت قد هاجمت العطار السعودية، بعد توضيحاتٍ سعوديةٍ تؤكد عدم تراجع الرياض عن مطلب رحيل بشار الأسد عن السلطة، وذلك في ظهور نادر لها، أما وفد برلماني تونسي زار دمشق يوم الأحد 6 آب/أغسطس الجاري، قالا حينها إن السعودية تشن “حرباً لئيمة ظالمة على اليمن الشقيق”، إلى جانب ارتباطها بعلاقات مع أمريكا.