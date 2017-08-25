اجتماعٌ لإطلاق مبادرة (الإدارة المدنية) في المناطق (المحررة)

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

انتهى اجتماعٌ ضم فعالياتٍ ثوريةٍ وأكاديميين في مدينة ادلب، يوم أمس الخميس 24 آب/أغسطس، وذلك من أجل وضع خطّةٍ لإدارة المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.

واجتمعت فعاليات ثوريّة وعسكرية وأكاديميون وفعاليات من المجتمع المدني وناشطون، في مبنى كلية الطب البشري في جامعة إدلب، وحضر الاجتماع العقيد “رياض الأسعد” قائد “الجيش السّوري الحرّ”، ورئيس جامعة إدلب، وعمداء كليات إدلب، وعدد كبير من الفعاليات السياسيّة والمدنيّة.

وتمت مناقشة العديد من القضايا في مدينة إدلب، وكيفية جمع الفصائل الثورية ضمن مكون واحد، وتكوين جسم قضائي مستقل، بالإضافة إلى تفعيل عمل المؤسسات الخدمية، وضرورة تبعيتها لإدارة مدنيّة تتولى شؤون المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.

ووصف مراقبون الاجتماع بأنه مثمر وجيد فيما لو توفرت الأرضية المناسبة له، وهو خطوة لابد منها، وهو في الطريق الصحيح، وفي الوقت المناسب، وتثبت مقدرة السّوريون على تحمّل مسؤولياتهم تجاه الناس في تلك المناطق.

وكان اجتماع ضمّ العديد من الفعاليات السياسيّة وممثلين عن الحكومة المؤقتة وناشطين وهيئات ثورية، عُقد في منتصف الشهر الجاري آب/أغسطس في مدينة ادلب، من أجل طرح مشروع مبادرة سياسية لتشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية.

ويسعى السّوريون في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام إلى إثبات قدرتهم على إدارة منطقة جغرافية صغيرة، فهل ينجحون في ذلك؟