(الإدارة الذاتية) تفتتح أول كليةٍ حربيةٍ لها شمال سوريا

زياد عدوان: كلنا شركاء

أعلنت هيئة الدفاع والحماية الذاتية في منطقة عامودا بريف الحسكة، يوم الأربعاء الماضي، عن افتتاح أول كليةٍ حربيةٍ على مستوى شمال سوريا.

حضر افتتاح الكلية الرئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية الذاتية، ريزان كلو، بالإضافة لأعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية، حيث تم الإعلان عن بدء الدورة الأولى والتي تحمل اسم القيادي في الإدارة الذاتية “جيا روس” الذي قتل إثر حادث سير تعرض له في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي.

وشهدت منطقة عامودا مراسم إعلان افتتاح الكلية الحربية الأولى في مقر الأركان في عامودا التابعة لإقليم الجزيرة، وتستمر الدورة الأولى التي حملت اسم القيادي “جيا روس” نحو ثلاثة أشهر يتلقى فيها المنضمون دروس عسكرية وأيديولوجية بإشراف لجان مختصة بتدريب الأكاديميات، وبعد إتمام الدورة سيتم تقليد المتخرجين الرتب العسكرية.

وألقى الرئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية الذاتية “ريزان كلو” كلمة بارك فيها افتتاح الكلية الحربية، وأشار إلى أن “انضمام المقاتلين لهذه الأكاديمية له أثر كبير، وبالأخص في هذه المرحلة التي نمر بها، وبافتتاح أكاديمية كبيرة كهذه على مستوى روج آفا وشمال سوريا محط فخر واعتزاز لشعبنا”.

وحملت الدورة اسم القيادي الكازاخستاني الذي قتل جراء حادث سير تعرض له، ويعرف بـ “جيا روس” وهو اسمه الحركي وهو “مردالي سليمانوف” من جمهورية كازاخستان، ويعرف عن “سليمانوف” أنه قاتل إلى جانب ميليشيات الـ (PPK).

تأتي هذه الخطوة التي طبقت في محافظة الحسكة بعد إعلان الإدارة الذاتية عن تقاسيم مناطق سيطرتها محددة بذلك ثلاثة أقاليم، حيث تسعى الإدارة الذاتية للبدء بجمع الراغبين بالانضمام لهذه الكلية من أجل تأسيس ما يسمى بـ “جيش الفيدرالية” والذي يبلغ قوامه نحو مئة ألف مقاتل بعضهم من المؤسسات العسكرية التابعة للإدارة الذاتية.