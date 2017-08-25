ممنوع أن تربح لأنك سوري… لبنانيون يحرقون سيارةً فاز بها سوريّ

وليد غانم: كلنا شركاء

أضرم لبنانيون غاضبون النار بسيارةٍ ربحها سوريٌ بسحبٍ جرى في مهرجانٍ محلي أقامته بلدة الطيبة الجنوبية في لبنان.

وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية أقامت بلدية الطيبة في قضاء مرجعيون مهرجانها السنوي الذي تضمن نشاطات ترفيهية وثقافية عدة شارك فيها آلاف المدعوين من أبناء البلدة والجوار.

ونُظم في مهرجان هذا العام عملية سحب “تومبولا” لربح سيّارة من نوع (كيا – بيكانتو) موديل الـ 2017 حمراء اللّون، وشارك في هذا النشاط مئات الأشخاص من القاطنين في البلدة والقادمين إليها، مقابل شراء بطاقةٍ بقيمةِ 10 دولارات يعود ريعها لدعمِ المشاريعِ التي تقومُ بها البلديّة.

وجرت عملية السحب للورقة الرابحة يوم الأحد الماضي 20 آب/أغسطس، لتكون من نصيب السوري “بسّام عبد الحميد”، ما أثار حالة من الاعتراض والتذمر بسبب هوية الرابح السوري، فقام بعض شبان البلدة بالاعتداء على السيارة.

وتناقلت وسائل إعلامية أنباءً عن محاولة عدد من المعترضين إحراق السيارة عبر رمي زجاجةٍ حارقةٍ (مولوتوف) عليها، ما أدى إلى احتراق أجزاء منها، في وقت جرى فيه الحديث عن تصرفات عنصرية من أهالي بلدة الطيبة ضد الوجود السوري في البلدة بعد إعلان فوز “بسام عبد الحميد”.

ومن جهته، نفى نائب رئيس بلدية الطيبة “عدنان الرمال” ما أشيع عن تصرفات عنصرية ضد السوريين في البلدة، وقتل في اتصال مع موقع “الجديد” اللبناني، إن ما حصل لا يعدو كونه تصرفات “صبيانية” لا تمثل أبناء البلدة الذين يؤكد اكثريتهم على حق أي شخص شارك بالمسابقة في ربح الجائزة.

وأكد الرمال أن “الرابح تسلم جائزته من رئيس البلدية ومني شخصياً إضافة الى مخاتير البلدة، فيما المعتدون على سيارته يشكلون حالة فرديّة ولا يُعبّرون عن رأي الأكثرية الساحقة من أهالي البلدة”، على حد قوله.

وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن هوية المعتدين مجهولة، وقد جرى إبلاغ القوى الأمنية بما حصل لملاحقتهم، مشدداً على ان العائلات السورية موجودة في البلدة وتعيش حياتها الطبيعية ومرحب بها كما العمال السوريون الذين يمارسون أعمالهم المعتادة في ورش البناء داخل الطيبة.

ورأى الرمال أن ما يثار من اخبار حول ممارسات عنصرية تمارس في الطيبة ضد السوريين لا أساس له من الصحة وهدفه النيل من سمعة البلدة، على حد تعبيره.