شاهد.. رونالد يحقق الثنائية ويفوز بجائزتي أحسن لاعب وأحسن مهاجم في أوروبا.. وميسي يقوم بلفتة رائعة

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فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2016-2017 بعد إسهاماته الكبيرة مع فريقه محلياً وأوروبياً.

🎥 – الاسطورة كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا. pic.twitter.com/pRcXVz4gBj — @RmcfTv (@RmcfTv1) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وقاد رونالدو ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي كما كان له دور كبير في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للفريق الملكي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.

لحظة الإعلان عن فوز كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في أوروبا وسط تصفيق ليو ميسي وبوفون.#TheUEFAawards pic.twitter.com/J0czp3igjX — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

النجم البرتغالي فاز أيضاً بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدها بدقائق ليحصد جائزتين متتاليتين عن الموسم المنقضي.

نقاط أفضل لاعب في أوروبا 1. رونالدو (438 نقطة)

2. ميسي (111 نقطة)

3. بوفون (109 نقطة) pic.twitter.com/j3EvcyboDY — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وكانت المنافسة قوية بين رونالدو وكالعادة ليونيل ميسي على الجائزة، وكان ثالثهما هذه المرة الحارس الإيطالي بوفون الذي اكتفى بجائزة أفضل حارس في دوري الأبطال للموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو (أفضل لاعب في أوروبا) مع ليكي مارتينس (أفضل لاعبة في أوروبا). pic.twitter.com/lAA4qvxeHF — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

ويشارك رونالدو في الموسم الجديد لدوري الأبطال مع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي ضمت بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي، وأبويل القبرصي.

تهنئة من ميسي

وفي لافتة رائعة حرص النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة على تهنئة غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بعدما توج الأخير بلقب أفضل مهاجم.

وتسلّم رونالدو الجائزة خلال الحفل المقام حالياً في إمارة موناكو لإجراء قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من البطولة، وأثناء نزوله من على المسرح قام ميسي بمصافحته وتهنئته على الفوز باللقب، وكان إلى جانبه جانلويجي بوفون الذي صافح رونالدو هو الآخر.

أفضل هدف لك الموسم الماضي ؟ رونالدو : الأخير ضد هذا العجوز 😂 pic.twitter.com/Hq5p5mz6By — HAMZA (@HamzaRMFCv) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

ونجح رونالدو خلال الموسم الماضي من دوري الأبطال في التتويج بلقب هداف البطولة، بعدما سجل 12 هدفاً وصنع 6 أهداف، خلال 13 مباراة، كما أنه سجل هدفين فى المباراة النهائية للبطولة أمام يوفنتوس.