(همام حوت) لإعلام النظام: انتظروا ردّي في برنامجي التلفزيوني القادم

وليد غانم: كلنا شركاء

قال الفنان والمخرج السوري المعارض “همام حوت” رداً على ما أشاعه الإعلام الموالي للنظام حول عودته إلى “حضن الوطن”، أنه سيعود إلى الوطن ولكن “من بوابة لن تخطر على بالكم”.

ومنذ نحو أسبوع مضى، نشرت صفحة “قائد المقاومة السيد الرئيس بشار الأسد” الموالية خبراً مفاده: “همام حوت يعود إلى حضن الوطن، في ليلة كشف الأقنعة”، وأضافت “ما حدا أحسن من حدا”.

الفنان “همام حوت” بادر فوراً لمشاركة صورةٍ عن المنشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، علق عليه قائلاً: “إلى الإعلام الأسدي… سأعود من إلى حضن الوطن، ولكن من بوابة لن تخطر على بالكم”، مضيفاً “وعد الحر دين”.

وختم “حوت” منشوره بعبارته الشهيرة “الله أكبر ومنه المدد، عاشت سوريا ويسقط الأسد”.

وفي اتصالٍ لـ “كلنا شركاء” مع الفنان “همام حوت”، للاستفسار عن فحوى كلامه، رد قائلاً: “بعد أسابيع قليلة سيكون لديكم مواد كثيرة للكتابة عنها والتعليق على محتواها، وذلك عبر ما سيُعرض في برنامجي التلفزيوني (الأسبوعي السياسي الكوميدي)، دعواتكم لنا بالتوفيق”.

وأضاف “ولنا حديث مطول بعد عرض البرنامج إن شاء الله”.