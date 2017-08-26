أردوغان يمتدح (سيسي)

كلنا شركاء: جريدة زمان التركية

خلال كلمة ألقاها بمدينة ريزا مسقط رأسه امتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الممثلة المسرحية التركية سيهان سويلو الملقبة بـ”سيسي”.

وكانت سيسي قد استنكرت اللافتة التي حملت صورة أردوغان أمام مبنى رئاسة الوزراء الألمانية وكتب عليها ” أترغب في هذه السيارة؟ عليك بقتل هذا الديكتاتور”.

وكان أردوغان قد ذكر أنه خلال قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية علق البعض بجوار سيارة فارهة لافتة حملت صورته وصورة ملك السعودية وصورة الرئيس الروسي وكتب عليها ” من سيقتل هؤلاء الديكتاتوريين سيحظى بالسيارة” مفيدا أن اللافتة تم تعليقها أمام مبنى رئاسة الوزراء الألمانية.. واكتفت الشرطة بالمشاهدة.

وكانت السيدة “سيسي” قد علقت لافتة على سيارتها ردّا على اللافتة التي تهين أردوغان في ألمانيا وكتبت عليها عبارة (لا أخلاقية) ” – موجودة في الصورة المرفقة .. لم نذكر ترجمتها بالعربية لتدني محتواها الأخلاقي- تهين ميركل.

وأثنى أردوغان على اللافتة التي علقتها “سيسي” في إشارة إلى اللافتة التي وضعتها أمام القنصلية الألمانية في إسطنبول. وقال أردوغان: إن سيسي خلال هذه اللافتة التي تحتوي على جملة (لا أستطيع أن أذكرها هنا) أعربت عن رفضها واعتراضها على تلك اللافتة التي رفعت في ألمانيا.

وقال أردوغان إنني أذكركم في هذا السياق بالمثل العربي الذي يقول من دقّ دُقَّ (كما تدين تدان).

والغريب أن أردوغان أثنى وامتدح ما قامت به “سيسي” مع أنها استخدمت عبارات (لا أخلاقية) لم يستطع أردوغان نفسه ذكرها لمجرد أنها استنكرت وردت على لافتة تهينه في ألمانيا.

هذا وعلقت سويلو على تصريحات الرئيس التركي عبر حسابها على تويتر قائلة: أنا لست من حزب أردوغان ولم أصوت له في أي انتخابات في الماضي ومدحك يا سيدي الرئيس شخصا ليس من حزبك يظهر أن السياسة لديكم ليست علمًا بل هي فن تحسنون في صنعه.

وأشار أردوغان إلى وجود 3 ملايين تركي يقيمون في ألمانيا منذ سنوات عدة لم تصدر أي إساءة منهم للشعب الألماني زاعما أن ألمانيا تحتضن الإرهابيين.

كما أعلن أردوغان تقديم تركيا ملفا بأسماء 4 آلاف و500 إرهابي لألمانيا لكنهم لم يحظوا بأي رد من الجانب الألماني.

من هى سيهان سويلو الملقبة بـ”سيسي”؟

ولدت سيهان سويلو في عام 1973 بمدينة إسطنبول وتشارك منذ سنوات طويلة ضمن مجتمع القوميين، وأصبحت سويلو مرشحة لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة لعام 2007 بتكليف سياسي من الحزب اليساري الديمقراطي.

وخلال تسعينيات القرن الماضي بدأت سويلو اصدار مجلة Strateji قبل أحداث الثامن والعشرين من فبراير/ شباط بتكليف من تورجوت بويوك داغ وهو الشريك السابق لسميح توفان جول ألتاي المعتقل في قضية أرجينكون.

وعُرف اسم سويلو خلال واقعة ” علي كالكانجي – فاطمة شاهين” التي تمثل عنصرا مهما في عملية الثامن والعشرين من فبراير/ شباط التي شهدت انقلاب 1997.

وزعم وزير العدل حينها شوكت كازان أن سويلو تلقت تدريبات في مخابرات قوات الدرك ووحدة مكافحة الإرهاب لتدبير كل هذه الأحداث.

ولقبت سيهان سويلو منذ فترة طويلة بـ” سيسي” لبداية اسمها واسم عائلتها بحرف “س” Seyhan Soylu.