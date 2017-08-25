ما علاقة طرابلس اللبنانية بخريطة إعادة الإعمار في سوريا؟

كلنا شركاء: مجاهد الشاتي- الخليج اونلاين

بحكم موقعها الجغرافي، شكلت سوريا معبراً اقتصادياً رئيساً بين لبنان وكثير من دول المنطقة، لكن التوتر أبى إلا أن يفرض نفسه ويقلب الأوضاع رأساً على عقب، ليتحول لبنان إلى معبر اقتصادي يُنتظر منه- ما إن تضع الحرب أوزارها- أن يكون أحد الشرايين الاقتصادية في ضخ مستلزمات إعادة الإعمار إلى سوريا.

وسيكون لمدينتي بيروت وطرابلس حصة كبيرة في عمليات إعادة الإعمار بحكم وجود ميناءين رئيسيين فيهما، وبحكم قربهما من سوريا.

– خصوصية طرابلس

بسبب الدمار الكبير الذي ضرب البنى التحتية في عموم سوريا، لن يكون بمقدور ميناءي اللاذقية وطرطوس استقبال الحمولات القادمة من البحر المخصصة لإعادة الإعمار، فالمرفآن لديهما قدرة مجتمعة لاستقبال ما يصل إلى 10 ملايين حتى 15 مليون طن سنوياً.

وبناء عليه، تتجه الأنظار إلى ميناءي بيروت وطرابلس، وخصوصاً الأخير، بحكم أن المناطق السورية القريبة من ميناء بيروت (دمشق ومحيطها، القلمون الغربي) لم تتعرض لدمار كبير، مقارنة بمدينة حمص وما حولها، التي تعتبر المقابل الجغرافي لمدينة طرابلس اللبنانية.

وتوجد أربعة معابر حدودية رئيسية بين لبنان وسوريا في هذه المنطقة (معبر العريضة نحو طرطوس بمحاذاة البحر، معبر الدبوسية نحو طرطوس بعمق جغرافي يقترب من الحدود الإدارية لحمص، معبر تلكلخ نحو الريف الغربي من حمص، معبر الجوسية نحو الريف الجنوبي الغربي من حمص باتجاه مدينة القصير).

ويرى الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن “خصوصية طرابلس تكمن في أن المسافة بين مينائها والحدود السورية لا تتجاوز الـ30 كم، فضلاً عن أن طرقها لا تعاني ازدحاماً”.

وأضاف صلاح الدين، أن “هناك سكة حديد تربط طرابلس بحمص (غير مشغلة منذ عقود لكن إعادة تشغليها غير مكلفة)، وهناك مطار رينيه معوض العسكري (القليعات)، وهو مطار قابل لتأهيله بشكل سريع لاستقبال طائرات الشحن)، إضافة إلى معرض رشيد كرامي الدولي الذي تبلغ مساحته كيلومتراً مربعاً، ولذلك ستبرز مرافق طرابلس كبديل متاح وقليل التكاليف”.

وبناء على خريطة الدمار في سوريا، فإن ميناءي اللاذقية وطرطوس سيخصصان على الأغلب للمناطق الشمالية (حلب، اللاذقية، إدلب، حماة)، في حين ستكون محافظة حمص على الأغلب من نصيب ميناء طرابلس الذي يمتاز بميزتين لا تتوافران لدى الموانئ السورية، أولاهما أن مياهه أكثر عمقاً، وثانيتهما أنه يمتلك قدرة استيعابية أكبر، بعيد التطويرات التي جرت عليه وتستمر إلى الآن.

– تحديات اقتصادية

على مدار السنوات الماضية التي أعقبت مرحلة الحرب الأهلية، تم إهمال المنطقة الشمالية من لبنان (عكار، طرابلس) من الناحية الخدماتية، وهو ما انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية فيهما، وحال دون تطورهما بما يتناسب مع موقعهما الجغرافي.

ولذلك بدأت الحكومة اللبنانية مؤخراً العمل على إتمام مشاريع البنى التحتية والطرقات والطرق الدولية، وتشجيع التجارة والصناعة والنقل البحري كي تكون المدينة مهيأة للاضطلاع بدور اقتصادي هام في مرحلة إعادة الإعمار داخل سوريا.

ومن شأن هذا التطوير أن يحول طرابلس إلى منصة للشركات العالمية، ليس لأجل المشاركة في إعادة إعمار سوريا فحسب، وإنما أيضاً لتطوير المنطقة الشمالية من لبنان؛ لكونها ما تزال منطقة خاماً، وتحتاج إلى الكثير من التطوير.

ويؤكد الصحفي اللبناني لـ”الخليج أونلاين” أن “هذا الأمر سينعكس على المدينة بالإيجاب إن حصل، حيث ستكون عملية تأهيل البنى التحتية للمدينة فرصة مناسبة لتأمين آلاف فرص العمل، ونسبة جيدة من العائدات الريعية، والأهم من ذلك أن تطوير المدينة سيعيد لصانعي السياسات الدولية فكرة أهمية طرابلس التجارية والاقتصادية في المنطقة، بعد أن غابت هذه الفكرة منذ ضمِّ طرابلس إلى دولة لبنان الكبير وعزلها عن عمقها السوري”.

لكن، وعلى الرغم من أهمية الموقع الجغرافي للمدينة، وأهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة مؤخراً، فإن ثمة تحديات كبيرة تقف عثرة أمام المدينة في استعادة دورها الاقتصادي التاريخي ضمن محيطها الجغرافي المحلي والإقليمي: منها سنوات الإهمال الحكومي للمنطقة الشمالية لن يسعفها زمن قصير لتطوير البنى التحتية والهياكل المؤسساتية، حيث تعاني من نقص في المصانع الكبيرة ومعدات الإعمار.

وكذلك فقدان المنطقة لليد العاملة المتخصصة بعمليات إعادة الإعمار، ذلك أن الإهمال الحكومي المتراكم أضعف إمكانية نشوء شركات كبيرة متخصصة في الإعمار، وأضعف وجود يد عاملة مهيأة وقادرة على منافسة الأيدي العاملة الأخرى، خصوصاً في بيروت ومنطقة الخليج وتركيا.

وبالإضافة إلى ما ذُكر، يتضح عدم حيادية المنطقة الشمالية من لبنان عن الصراع السوري-السوري، وفي هذا الصدد يقول وزير الاتصالات السابق في الحكومة اللبنانية، عصام نعمان، لـ”الخليج أونلاين”: إن “عملية المشاركة في إعادة الإعمار داخل سوريا، والاستفادة من إمكانيات المدينة، يجب أن يسبقه نأي بالنفس من قبل المسؤولين السياسيين اللبنانيين”.

ويؤكد نعمان أن لبنان بشكل عام وطرابلس بشكل خاص بحاجة إلى “ثورة إنمائية”، لا سيما بعد الحرب الأهلية والانقسام السياسي الحاد.