إلغاء صلاة الجمعة في الحولة شمال حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أصدرت المحكمة الشرعية المركزية في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، فتوى بإلغاء صلاة الجمعة لهذا اليوم، حفاظاً على سلامة المدنيين من قصف قوات النظام.

وجاء في بيان للمحكمة: “نظراً للتصعيد الخطير والقصف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، وبسبب غارات الطيران الحربي على المنطقة، وحفاظاً على أرواح المسلمين في المنطقة، فإن مكتب الأوقاف في الحولة يعمم على جميع المساجد إلغاء صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في المنازل، وينادى صلوا في رحالكم”.

وشهدت منطقة الحولة أمس قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً، حيث شنّ الطيران الحربي غارتين بالصواريخ الفراغية مستهدفاً كل من مدينة كفرلاها وتلذهب، أسفرتا عن مقتل 4 مدنيين بينهم رجل مسن توفى بجلطة قلبية بسبب الضغط النفسي الذي أصيب به، كما سقوط 9 جرحى في صفوف المدنيين، ووثق ناشطون أسماء اثنين من الضحايا وهما: (علي إبراهيم، وشقيقه عبد الله إبراهيم).

كما استهدف قصف بقذائف الدبابات من قبل قوات النظام المتمركزة في حاجز قرية فلة الموالية، الأحياء السكنية في مدينة تلدو في منطقة الحولة.

وتعرضت بلدة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي صباح اليوم لقصف براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام المتمركزة في كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستن.