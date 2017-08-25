بالأسماء والصور… ميليشيا (فاطميون) الأفغانية تنعى 35 عنصراً قتلوا في سوريا

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أفادت مصادر إعلامٍ إيرانيةٍ بمقتل 35 عنصراً من ميليشيا “فاطميون” الأفغانية التي تقاتل في سوريا، وذلك في المواجهات مع تنظيم “داعش” في البادية السورية.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى سقطوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالقرب من معبر التنف، وفي ريف دير الزور، في المواجهات مع تنظيم “داعش”، وهم:

جعفر محمدی

علی شیررضایی

ناظر رحیمی

محمد احمدی

فرهاد حسینی

عارف رضایی

خدابخش رضایی

نعمت‌الله محمدی

محمد الله اسدی

محمد اسماعیل محمدی

غلامعلی قربانی

مرتضی سیفی

عباس میرزانظری

سیدصفی‌الله علوی

احمد رضوانی

مجید رضایی

خداداد جعفری

انور یاوری

عاشور محمدی

سیدرضا حسینی

سیداحمد حسینی

محمد حسینیان

صادق بربری

قاسم نظری

سید حسین

حسینی پردیس

محمد قاسم زاده

همایون اصغری

رمضان رسولی

مختار حسین‌ زاده

سیدعلی حسینی

سیدمصطفی شاه‌حسینی

اسدالله زواری

محمد فقیری

محمد شجاعی

عصمت الله محمدی

وكانت قد نعت وكالات أنباء إيرانية يوم الأربعاء 16 آب/أغسطس، مقتل خمسةٍ من منتسبي ميليشيا (لواء فاطميون) المقاتلة في سوريا، لقوا مصرعهم في معارك ضد تنظيم “داعش” في البادية.