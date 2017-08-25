بينهم 6 ضباط… 34 قتيلاً لقوات النظام في يومٍ واحد

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت قوات النظام أمس الخميس 24 آب/أغسطس، 34 عنصراً بينهم 6 ضباطٍ، قُتلوا في المواجهات مع تنظيم “داعش” وكتائب الثوار على جبهات عدة.

وأفادت صفحة “شهداء سوريا” الموالية بمقتل 6 ضباطٍ في المواجهات مع تنظيم “داعش” في حماة والرقة والبادية السورية، وهم:

المقدم حسن سليمان حسن، من ريف طرطوس، قُتل في الرقة

المقدم محمد عبد الرزاق أورمي، من بلدة ترمانين بريف إدلب، قُتل في عقربات شرق حماة

الرائد حيان رئيف عباس، من بلدة بسنديانة التابعة لجبلة، قُتل في عقربات شرق حماة

الملازم حيدر برمبو، من حي الزهراء بمدينة حمص، قُتل في البادية السورية

الملازم يوسف أبو عبيد، من بلدة المخرم بريف حمص، قُتل في البادية السورية

الملازم جعفر فادي أحمد، من قرية حرف مسيترة بريف اللاذقية قُتل في البادية السورية

ووثقت صفحة “حمص التوثيقية” المعارضة، مقتل 24 عنصراً لقوات النظام أمس، 18 منهم قُتلوا في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي، وهم:

سامر سعيد الأغا/دمشق-القطيفة/

أحمد قبلان القبلان/دمشق-الجبة

وليد عمر عمر/دمشق-الجبة

محمد محسن رزق/دمشق-الجبة

نوح محمد نوح/دمشق-النبك

مدحت رفيق الغماز/دمشق-النبك

علي فرحان الملحم/دمشق-النبك

محمد خالد النبهان/دمشق-النبك

محمد بشار خالد دقة/دمشق-جبعدين

عمار محمد درويش/دمشق-حفير التحتا

عمار محمد علام/دمشق-حفير التحتا

أحمد جمال حيدر/دمشق-رأس المعرة

عبد الله محمد حيدر/دمشق-رأس المعرة

مشهور عمر حيدر/دمشق-رأس المعرة

يوسف غوطاني/دمشق-رأس المعرة

علي محمد حمود/دمشق-ريف

حسام عبد الرحيم الخطيب/دمشق-ريف

محمد علي المحمد/دمشق-ريف

أحمد بدر حيدر/حماة-مبعوجة

كما قُتل 4 عناصر من قوات النظام في المواجهات مع “داعش” في دير الزور، هم:

حمدو حميد حميدي/دير الزور-ميليشيات

محمد حسن محيمد/دير الزور-ميليشيات

محسن مايز علي/طرطوس-صافيتا-بسورم

طليع حسن صقر/السويداء-بقعسم

وقتيلان سقطا في ريف حمص بالقرب من مدينة السخة، هم:

محمد طلال عبد الله/طرطوس-قدموس-رام ترزة

سليمان محمود صالح/طرطوس-دريكيش-كفر شاغر

وعنصر آخر قُتل في ريف السلمية الشرقي، وآخر في حرستا بريف دمشق، وثالث في ريف حلب، وهم:

حسين درغام ريحان/دمشق-القطيفة-تواني/ قُتِلَ في السعن شق السلمية

رمضان نصر شاهين/طرطوس-صافيتا-هرمل/ قُتِلَ في حرستا بريف دمشق

حسين محمد العيد/حماة-قمحانة/ قُتِلَ في ريف حلب