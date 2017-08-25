لأول مرةٍ منذ 30 شهراً… فواكه تدخل دير الزور المحاصرة وهذه أسعارها

سعيد جودت: كلنا شركاء

دخلت اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، فواكه إلى أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمحاصرة من قبل تنظيم “داعش” لأول مرةٍ منذ قرابة سنتين ونصف السنة، وباتت تُباع بأسعار خيالية.

وأفادت شبكة “الناطق” بأن عناصر النظام القادمين بالمروحيات من مدينة القامشلي بريف الحسكة إلى أحياء دير الزور المحاصرة، أدخلوا معهم بعض الفواكه لأول مرة منذ قرابة 30 شهراً.

وأشارت إلى أن كيلو التفاح بلغ ثمنه 3500 ليرة سورية، والموز بـ 6000، والإجاص بـ 5000، والعنب بـ 4000، والدراق بـ 5000، والرمان بـ 4500، مؤكدةً أن المارة بشارع الوادي في حي الجورة الذي عُرضت فيه هذه الفواكه للبيع، اكتفوا بالنظر إليها فقط.

وكان المصدر قد وثّق أسعار بعض المواد في شارع الوادي منذ أيام قليلة، فقد بلغ شعر 10 كغ رز 2000 ليرة، و7.5 كغ برغل 2800، و3 أكياس عدس مجدرة × 7 كغ بـ 1500، وكيلو سكر 1600، وعدس شوربة 250، وفاصولياء حب 250، وزيت 6 لتر 9000، مشيراً إلى أن كل المواد السابقة من توزيع الهلال.

وأضافت الشبكة بان سعر السمنة 1كغ 3500، وكيلو الحمص 2200، وكيلو الفول 2000، و100 غ دبس بندورة ماركة زير 250، وعلبة دبس البندورة ماركة شكيب 800 غ 2100 ليرة، و100 غ دبس الفليفلة 600 ليرة، وعلبة حلاوة 750غ 2900 ليرة، وعلبة المربى 700غ 2000 ليرة، وزعتر ماركة عامودا نصف كيلو 1100، وعلبة السردين 550، وعلبة التونة 700، وعلبة المرتديلا 200 غ 750 والمرتديلا 340 غ 1400.

وثمن علبة الجبنة 8 قطع مثلثات 500، و200 غ قهوة الحسيب 1600، ومعكرونة 600غ 1000، وشعيرية الأندومي 400، وعلبة المتة 1000، وربع كيلو كاكاو 1500، و20 غ روح السكر 1000، وظرف قهوة نسكافيه 75، وحليب 200 غ وردة 1200، وحليب 400 غ الربيع 2200، وحليب 400 غ نيدو 2800، وشراب تونسا 6 بـ 200، وزرف الماجي تونسا 6 بـ 200، وكيلو الزيتون 2000، وكيس التمر 800 غ بـ 1500، وكرميلا 50، وبسكويت رومبا 3 قطع بـ 1000، وكيلو الكليجة 3000، وكيلو الهريسة والمعمول 3500، وعلبة بيبسي 50 مل 1000.

وأما أسعار الخضروات:

كيلو الكوسا 1000

كيلو الباذنجان 1300

كيلو الحمقة 200 ليرة

كيلو الملوخية 700

كيلو الفليفلة 2400

كيلو الثوم اليابس 5500

والمنظفات:

لوح صابون الغار 700

لوح صابون مغسلة معطر 300

مدار80 غ 300

تاي مور 40 غ 4 بـ 900

ظرف شامبو أوليفا 8 بـ 500

كيلو لودلين محلي الصنع نوع جيد 1000

علبة لودالين نورا نصف كيلو 1800

والمحروقات:

لتر المازوت (حراقات) 2100

كيلو الحطب 350

والمأكولات:

كيلو لحم الضأن 10000

كيلو الكباب 11500

البيضة 400

سندويشة الفلافل (مع بندورة وخيار من مطعم أبو رباح) 500 ليرة

سندويشة الكباب 1200

رغيف التنور 75