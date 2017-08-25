الأركان الروسية: بفضلنا زادت سيطرة نظام بشار الأسد أربعة أضعاف

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قال رئيس هيئة الأركان الروسية الفريق أول، سيرغي رودسكي، اليوم الجمعة (25 أغسطس/آب)، إن الضربات الجوية الروسية ساهمت في رفع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوات نظام بشار الأسد أكثر من أربعة أضعاف.

وأشار رودسكي على هامش منتدى “ارميا 2017″، إلى أن القوات الجوية الروسية شنت أكثر من 28 ألف طلعة جوية قتالية، وقرابة 90 ألف ضربة جوية منذ بدء عملياتها في سوريا.

وأكد أن تلك الضربات تمكنت من “تدمير نظم القيادة والبنى التحتية في العمق للتنظيمات الإرهابية، علاوة على أنها منعت الإرهابيين من الحصول على إيرادات مالية من مبيعات النفط، وسد الطرق الرئيسية لتوريد الأسلحة”، على حد قوله.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الروسية أن تطور الوضع في سوريا عام 2015 كان يهدد أمن روسيا، بعدما صار تقدم تنظيم “داعش” نحو آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز الروسية والفولغا واضحاً جداً حينها.

وأكد أنه خلال عملية القوات الجوية الروسية في سوريا، ارتفع حجم الأراضي التي تسيطر عليها قوات نظام بشار الأسد أكثر من أربعة أضعاف، إلى 78 ألف كلم مربع.

وأشار إلى أن عدد المقاتلين في تنظيم “داعش” في سوريا أكثر من 9 ألاف مقاتل، يتركز معظمهم في وسط البلاد والمناطق الحدودية مع العراق، وتحديداً على طول نهر الفرات.