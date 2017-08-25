نجاة قياديٍ في (جيش النصر) من محاولة اغتيالٍ بريف حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نجا القيادي في “جيش النصر”، وليد الحساني، اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، من محاولة اغتيالٍ في مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي.

وقال “محمد رشيد” الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر”، إن دراجةً ناريةً انفجرت بجانب سيارة القيادي في جيش النصر وليد الحساني، أثناء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بمدينة قلعة المضيق غرب حماة.

وأضاف “رشيد” في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن الانفجار أسفر عن أضرارٍ ماديةٍ لحقت بالسيارة، كما أصيب اثنان من عناصر اللجنة الأمنية المكلفة بحراسة المكان أثناء أداء صلاة الجمعة، دون أن يصاب القيادي بأذى.

وأكد الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر”، أن جيش النصر كان قد اتّخذ كافة الإجراءات الأمنية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أن التحقيقات جاريةٌ الآن لمعرفة كيفية وصول الدراجة النارية إلى مكان التفجير، والمسؤول عنه.