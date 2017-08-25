مجمع اللغة العربية بدمشق يُطلق جائزةً باسم كاتب (النشيد الوطني السوري)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أطلق مجمع اللغة العربية بدمشق، جائزةً حملت اسم الشاعر السوري (خليل مردم بك)، في موضوع “دراسة في الشعر العربي الهادف المعاصر ونقده”.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن المجمع يتلقى الترشيحات للجائزة لنهاية العام الجاري، ويشترط للأفراد المرشحين أو ممن تختارهم الجهات العلمية والفكرية والثقافية أن يكون عربياً، وألا تزيد مدة الأعمال المقدمة للجائزة على عشر سنوات، وأن تكون مطبوعة، وأن تقدم مع قرص حاسوبي مع ثلاث نسخ ورقية من الأعمال المنشورة، مع قرص حاسوبي للأعمال غير المنشورة، مع السيرة الذاتية.

كما تشترط الجائزة عدم المشاركة بكتب مقررة في مناهج المؤسسات التعليمية، وألا يكون المرشح قد نال على عمله جائزة من قبل، وألا يكون الإنتاج مأخوذاً من رسائل الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، ولا تعاد الأعمال المقدمة لنيل الجائزة إلى أصحابها.

وبحسب المصدر، تبلغ قيمة الجائزة 400 ألف ليرة سورية، ويمكن أن توزع على أكثر من مشترك من الفائزين في احتفال يعلنه المجمع لاحقاً بعد تقويم الأعمال المقدمة وإعلان أسماء الفائزين.

والنشيد الوطني السوري تم تبنيه منذ العام 1938، ويعرف النشيد أيضاً باسم نشيد “حماة الديار” نسبة إلى الكلمتين اللتين يبدأ بهما النشيد.

قام بكتابة كلمات النشيد الشاعر “خليل مردم بك”، وأما الموسيقى فهي من تأليف “محمد فليفل” (الأخوين فليفل) تم تبنيها بعد إطلاق المسابقة التي أجريت لاختيار النشيد الوطني لسوريا عام 1938، وقد رُفِض لحنه في البداية، لكن النشيد كان قد انتشر في أنحاء البلاد، فرأت الحكومة آنذاك أن تتبناه، وكافأت “فليفل” بمنحه وسام الاستحقاق السوري.