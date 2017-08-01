هؤلاء من أطلق (جيش الإسلام) سراحهم بعملية التبادل في الغوطة

وليد الأشقر: كلنا شركاء

كشفت مصادر إعلامٍ مواليةٍ عن أسماء الأسرى الذين أفرج عنهم جيش الإسلام أمس الخميس 24 آب/أغسطس، في أكبر عملية تبادلٍ للأسرى جرت في الغوطة الشرقية.

ونشرت صفحة المكتب الإعلامي لـ “الدفاع الوطني”، قائمةً بأسماء أسرى، قالت إنه “تم تحريرهم من سجن التوبة في دوما” أمس بعملية التبادل التي تمت بين جيش الإسلام وقوات النظام، وهم:

١_العقيد سلامة سليم شنان… منيفة… 1942 السويداء

٢_العقيد رفعت جرجس رزوق… غزاله ..1964 حمص

٣_ملازم اول حاتم كامل حاتم… غادة ..1993 تلكلخ

٤_صهباء علي الفيل.. فهيمة… 1968 اللاذقية

٥_سلمى خليل منى.. رابعة… 1973 اللاذقية

٦_اعتدال هاني عبيد.. قومية ..1972 السويداء

٧_غادة محمد فارس.. سكر.. 1964 دمشق

٨_ريحانه سليمان طراف… ليلى.. 1960 جبلة

٩_دلال خلف العبدالله… عبيدة.. 1980 ديرالزور

١٠_احمد صالح قريشي… هاجر.. 1986 دمشق

١١_باسل جودت سعد… رجاء.. 1994 دمشق

١٢_محمد خالد جمال… عائشه.. 1997 دمشق

١٣_عثمان عثمان النجار… وداد ..1961 حفير فوقا

وكان قد أعلن جيش الإسلام أمس أنه تمكّن من تحرير 36 أسيراً من سجون النظام بينهم أطفال ونساء، وذلك من خلال عملية تبادل للأسرى أفرج فيها عن ١١ أسيراً النظام، وأشار إلى أن الصفقة تمّت على دفعتين بعد عصر أمس، تضمّنت الإفراج عن ١١ عنصراً من عناصر قوات النظام كان جيش الإسلام قد أسرهم في عدة معارك على جبهات الغوطة الشرقية، مقابل تحرير14 طفلاً و١٠ نساء و12 رجلاً من أبناء حي برزة الدمشقي والغوطة الشرقية، ممن اعتقلتهم قوات النظام غدراً في حملتها الأخيرة لتهجير أهالي بلدتي برزة والقابون.

وأشار إلى أن هذه العملية تُعدّ أكبر عملية تحرير أسرى في صفقة تبادل واحدة شهدتها الغوطة الشرقية منذ عدة سنوات.

كما أفرج جيش الإسلام عن المختطفة (اعتدال عيد) من السويداء، استجابة لمطلب كل من (ماهر شرف الدين، وفيصل القاسم)، دون أن يكون للنظام أي دور في العملية، ودون دفع أي فدية مالية.

وشكر كلٌ من الإعلامي السوري (فيصل القاسم) والكاتب السوري (ماهر شرف الدين)، جيش الإسلام على استجابته لطلبهما، وإطلاقه سراح المختطفة.