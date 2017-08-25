ناسفةٌ وإطلاق نارٍ يستهدف متظاهرين مناهضين لمناهج (الإدارة الذاتية) بالحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

أصيب مدنيون بجروح، بينهم أطفال، إثر إطلاق نارٍ وانفجار عبوةٍ ناسفةٍ في حي غويران بمدينة الحسكة، اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، استهدفت مظاهرةً شارك فيها أهالي الحي، ضد فرض الإدارة الذاتية للمناهج الكردية في المدارس.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن أهالي حي غويران خرجوا بمظاهرة انطلقت من جامع غويران بعد صلاة الجمعة، وبالتزامن مع بدء المظاهرة انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً بالقرب من الجامع، ما أدى إلى إصابة طفلين من بين المتظاهرين، وأضرار مادية في المنازل المجاورة.

وأضاف “الغاية من هذه المظاهرة هي رفض المناهج المؤدلجة وغير المعترف بها، من قبل الإدارة الذاتية، وهذه المظاهرة ليست الأولى حيث تظاهر أهالي الحي ذاته منذ أيام قليلة لنفس الغاية”.

وأشار المصدر إلى أن القوات التابعة للإدارة الذاتية أطلقت الرصاص الحي فوق رؤوس المتظاهرين لتفرقتهم، ورغم ذلك لا تزال المظاهرة مستمرة.

ومن جهته، أشار الناشط “سراج الحسكاوي” في تدوينة على حسابه في “فيسبوك” إلى أن معظم المشاركين في المظاهرة من النسوة امهات الطلبة، ونشر عدة صور للمظاهرة.

وقال إن الوحدات الكردية شنّت سلسلة اعتقالات وأغلقت الطرق المؤدية إلى حي غويران، بعد أن حشدت قواتها قرب جسر البيروتي شمال الحي.

وكانت قد اعتقلت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أمس الخميس، مدراء مدارس شاركوا في اعتصامٍ ضد فرض الإدارة الذاتية للمناهج الكردية في وقت سابق.