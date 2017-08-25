هاشم الشيخ: مستعدون لحل (تحرير الشام) لكن بشروط

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أكد القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر)، اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، أن “الهيئة” مستعدة لحل نفسها بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها وتنضم تحت قيادة واحدة.

وأفاد موقع “عن بلدي” بأن “الشيخ” خطب بالمصلين في صلاة الجمعة اليوم، في مدينة بنش بريف إدلب، وقال في خطبته: “قالوا لنا عليكم أولاً أن تحلو هيئة تحرير الشام، وقلنا نحن مستعدون لحل التنظيم الذي بني لوسيلة وليس لغاية، لكن شرط أن تحل الفصائل نفسها، ونكون تحت قيادة واحدة”.

وأضاف: “يتم البحث حالياً عن جسم واحد، بعد سنوات من التمزق والتشرذم الذي شهدته الساحة”، مشيراً إلى أن “العالم الدولي وعلى رأسه روسيا وأمريكا يحضّرون لإنهاء الثورة، والخروج إلى جهة يتم الاتفاق معها على حل سياسي يبقي الأسد ويضيع الدماء والشهداء”.

واعتبر الشيخ أن “الاجتماعات والمفاوضات السياسية لا تمثل إرادة الشعب وثورته”. متهماً (منصة موسكو) بأنها “صنيعة روسيا”، إلى جانب (منصة القاهرة) التي تعتبر “صنيعة مصر والسيسي والنظام السوري” أيضاً، علاوة على “هيئة التفاوض التي صنعتها الرياض”، والذي “يعد تمثيلهم للشعب السوري في حقيقته باطل”، على حد قوله.

وأوضح القائد العام لهيئة تحرير الشام، أن “الغرب يحاول شخصنة الصراع في سوريا، على أنه مرتبط بأشخاص يريدون السلطة”، مؤكداً أنه “لا مانع من الحل السياسي لكن مع تضمين مبادئ وأهداف الثورة السورية”.

وبحسب “عنب بلدي”، فقد دعا الشيخ في خطبته إلى “مشروع جامع يوضع له برنامج يرتكز على جهة سياسية تمثل الشعب، وجهة عسكرية تحمي الشعب”، لافتاً “هذا ما نسعى عليه بعيداً عن أي وساطة خارجية أو داخلية”.

وتتزامن هذه التطورات مع مبادرة أطلقها مجلس مدينة إدلب دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وما حولها، إضافةً إلى “مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة” والتي عقدت أمس الخميس في مدينة إدلب.

وجاء حديث الشيخ بعد أيام من مقترحٍ سربته صحفٌ مقربةٌ من الحكومة التركية، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية تحضر لها أربع دول، ويتمثل المقترح في ثلاث نقاط أساسية وهي تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية والحياتية، مع تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، إضافةً إلى “تحويل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل”.