ضبط سيارة مخدراتٍ في (القصير) الخاضعة لسيطرة (حزب الله)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قال إعلام النظام الرسمي، إن “الجهات المختصة” في حمص ضبطت سيارةً محملةً بكميةٍ من المخدرات والصواعق في منطقة القصير بريف حمص، قادمة من لبنان.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، بأن “الجهات المختصة بحمص ضبطت سيارة محملة بكمية من المواد المخدرة (كبتاغون) وصواعق تستخدم في صناعة العبوات الناسفة بمنطقة القصير قادمة من الأراضي اللبنانية”، وادعت أنها “متجهة إلى ريف حماة”.

وكان النظام قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ضبط سيارة شاحنة محملة بأكثر من طنين من مادة الحشيش المخدر، قادمة من لبنان أيضاً.

وأشارت (سانا) حينها إلى حادثةٍ مشابهةٍ حدثت ضُبطت في وقتٍ سابقٍ أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش ونحو مليوني حبة كبتاغون، محذرةً من أن تجارة المخدرات شهدت نشاطاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وتخضع منطقة القصير لسيطرة (حزب الله) بشكلٍ كاملٍ، وأفاد ناشطون بأن المعابر الحدودية غير الرسمية في القصير تخضع بالكامل لسيطرة الحزب اللبناني.

ورجّح ناشطون أن الحادثة -إن صحت- لا تتعدى كونها شحنةً من الحشيش أفلتت من قبضة الحزب كما سابقتها، مؤكدين أن جميع الشحنات يجب أن تمرّ بمعرفة الحزب أو بإشرافه، مقابل نسبة أرباح يتقاضاها على البضائع التي تعبر إلى سوريا، وفي معظم الحالات يكون التجار من عناصر الحزب.