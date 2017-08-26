مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية: عملية دير الزور تبدأ قريبا جدا

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قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الجمعة إنها ستبدأ قريبا هجوما لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من محافظة دير الزور.

وقال أحمد أبو خولة رئيس المجلس العسكري بدير الزور الذي يحارب تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم ربما يبدأ “خلال عدة أسابيع” بالتزامن مع معركة مدينة الرقة.

وقوات سوريا الديمقراطية تحالف مدعوم من الولايات المتحدة ويضم جماعات مسلحة كردية وعربية، وهو يخوض معارك لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة القديمة، معقله الرئيسي في سوريا.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية عمليتها العسكرية في يونيو حزيران بعد أشهر من القتال لمحاصرة الرقة مدعومة بضربات جوية وقوات خاصة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقال أبو خولة “تبدأ عملية تحرير دير الزور قريبا جدا جدا” مضيفا “نحن دخلنا في أراضي دير الزور فحررنا عدة قرى بينها قرى كبيرة”.

وقال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الذي تقوده أمريكا إن التركيز ما زال على الرقة.

وذكر أبو خولة أن هناك أربعة آلاف مقاتل، معظمهم من العرب ومن دير الزور، في المجلس العسكري لدير الزور الذي يرأسه.

وقال إن هؤلاء المقاتلين شاركوا في جميع الحملات التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية ويقاتلون الآن داخل الرقة.