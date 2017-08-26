الإغاثة التركية (İHH) تفتتح مخبزا في ريف إدلب

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افتتحت هيئة الإغاثة الانسانية التركية (İHH) مخبزا في قرية “كفر يحمول”، بريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي في مكتب الهيئة، بولاية هطاي الحدودية مع سوريا، في تصريح صحفي، إن المخبز بوسعه إنتاج 25 ألف رغيف يوميا.

ولفت إلى أن آليات المخبز جرى تأمينها من قبل فرع الهيئة (غير حكومية) بولاية قيصري وسط تركيا، فيما تقدم مؤسسة “إي سي تي” ACT الإندونيسية دعما في مجال توفير الطحين للمخبز.

وأعرب طوسون، عن شكره لكافة فاعلي الخير المساهمين في هذا المشروع.

ولفت إلى أنه سيجري توزيع الخبز مجانا على الأسر المحتاجة، في مخيمات النازحين، والمناطق المحيطة.

وأكد على الحاجة المتزايدة لهذه المادة الأساسية مع مرور كل يوم، حيث يتعذر تأمين الطحين في بعض المناطق بسوريا.

وسبق أن أعلنت (İHH)، توزيعها 200 مليون رغيف خبز في سوريا، خلال النصف الأول من 2017.

وتنتج الهيئة نحو مليون رغيف خبر يوميا في أفران ضمن مناطق مختلفة بسوريا وبعض الولايات التركية الحدودية.