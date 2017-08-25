بعد وقوع جنوده بالأسر… النظام يعتقل العشرات من أهالي درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

اعتقلت قوات النظام المتمركزة على حاجز مدينة (خربة غزالة) الجنوبي خلال الأيام الثلاثة الماضية العشرات من سكان المناطق المحررة في محافظة درعا، في أكبر حملة اعتقالات منذ الإعلان عن هدنة (9 تموز/يونيو) الماضي.

الناشط محمد الحريري قال لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام اعتقلت أكثر من 27 مواطناً من أهالي ريف درعا الشرقي منذ صباح يوم الأربعاء الماضي 23 آب/أغسطس، ومن ضمن المعتقلين 11 امرأة.

ويربط الحاجز الذي شهد عمليات الاعتقال في خربة غزالة بين المناطق المحررة شرق درعا من جهة ومناطق سيطرة النظام من جهة أخرى.

وأضاف الحريري أن هذا الحاجز يعتبر المخرج الوحيد للأهالي في المناطق المحررة شرق درعا، ولاسيّما من طلبة الجامعات والمرضى، وبأن قوات النظام من فترة إلى أخرى تستخدم هذا الحاجز للضغط على الأهالي في المناطق المحررة.

والهدف الرئيسي من عمليات الاعتقال بحسب الناشط محمد الحريري هو الضغط على كتائب الثوار في الجنوب السوري، ولاسيما عقب تمكنها الأسبوع المنصرم من اعتقال 34 ضابطاً وعنصراً من قوات النظام شرق محافظة السويداء.

بدوره قال القيادي في كتائب الثوار سعيد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار وجّخت تحذيرات للأهالي بعدم التوجه لمناطق سيطرة النظام خوفاً من عمليات الاختطاف.

وأضاف أن النظام عمل خلال الأيام الماضية على انهاء الهدنة من خلال حملة الاعتقالات، بالإضافة لحملة الاغتيالات باستخدام العبوات الناسفة، وقد تم تسجيل ستة عمليات اغتيال الأسبوع المنصرم، بالأضافة لتفكيك أكثر من 15 عبوة ناسفة شرق درعا تم زرعها من قبل مجموعات تتبع للنظام.