درعا تتظاهر مُطالبةً بالمعتقلين والردّ على النظام بالمثل

إياس العمر: كلنا شركاء

خرج أهالي المناطق المحررة من محافظة درعا اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس)، بمظاهرات حملت شعار (الحرية المعتقلين)، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وللضغط على قادة كتائب الثوار لوضع حد لخروقات النظام، ولاسيما ما يتعلق بعمليات الاعتقال والاغتيالات.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ (كلنا شركاء) إن المظاهرات عمّت عدداً من بلدات ومدن حوران المحررة ومنها (صيدا والحراك ودرعا البلد ونوى وأنخل وجاسم)، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، ولاسيما عقب حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها قوات النظام على حاجز مدينة (خربة غزالة الجنوبي).

وأضاف أن الأهالي طالبوا قادة كتائب الثوار لوضع حدٍّ لخروقات النظام، وخصوصاً عمليات الاغتيال التي باتت تؤرّق السكان، بالإضافة لعمليات الاستهداف اليومي للمناطق المحررة من قبل قوات النظام.

في المقابل، ردت كتائب الثوار خلال الساعات الماضية على خروقات قوات النظام واستهدفت بالمدفعية الثقيلة حاجز مدينة (خربة غزالة) الجنوبي، وهو الحاجز المسؤول عن عمليات الاعتقال وعن استهداف بلدات (الغارية الغربية والغارية الشرقية والصورة)، بحسب الزعبي.