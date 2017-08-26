قوات (العبدو): الطيار ما زال في قبضة الثوار وهذه شروط إطلاقه

إياس العمر: كلنا شركاء

ادّعت وسائل إعلامية موالية للنظام أن الطيار الأسير لدى كتائب الثوار “علي حلوة” قاد عاد إلى بيته الامر الذي نفته الجهة التي تحتجزه بعد إسقاط طائرته في البادية السورية معلنةً عن ثلاثة شروط لإطلاقه.

مدير المكتب الإعلامي لقوات (الشهيد أحمد العبدو) سعيد سيف قال لـ (كلنا شركاء) إن كتائب الثوار في البادية السورية لم تفرج عن الطيار الأسير (علي حلوة)، وبأن النظام يعمل على قتله من خلال استهداف الأماكن التي يتم نقل الطيار الأسير إليها.

وأضاف أن عملية الإفراج عن الطيار الأسير مرهونة بثلاثة شروط تم وضعها من قبل كتائب الثوار في البادية السورية، وهي معرفة مصير المقدم (حسين الهرموش) كأولوية، والشرط الثاني إتمام عملية تبادل أسرى يتم بموجبها إخراج عدد من المعتقلات من سجون النظام، بالإضافة للسماح بإدخال المواد الغذائية والمستهلكات الطبية إلى مخيمات الحدلات والرقبان بعد شهر كامل من حصار هذه المخيمات والتي تضم أكثر من 90 ألف نسمة.