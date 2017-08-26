جنوب دمشق: داعش يمنع المُدرسين من العمل خارج مناطقه

عبادة الشامي: كلنا شركاء

نشر تنظيم داعش في منطقة جنوب دمشق المحاصرة تعميما منع من خلاله المُدرسين والمُدرسات القاطنين في مناطق سيطرته من مُمارسة مهنة التدريس خارج تلك المناطق منذ بداية العام الدراسي القادم (2017/2018).

وقال التنظيم في بيان إن على من يرغب بالتدريس في المدارس الواقعة ضمن سيطرته تقديم طلب في مدرسة الأقصى الواقعة في شارع المدارس وسط مخيم اليرموك.

ويسيطر التنظيم على أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك و العسالي والتضامن، وكان المُدرسون والمُدرسات من أبناء المنطقة الذين حافظوا على منازلهم طيلة فترة الحرب يُمارسون التدريس في مدارس بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” الواقعة تحت سيطرة كتائب الثوار، وفي منطقة القدم “حي المادنية” الذي يُدار من قبل أهالي الحي.

يُشار إلى أنّ كافة مؤسسات التنمية الفلسطينية واللجنة المحلية لمخيم اليرموك كانت تُمارس العملية التربوية والتعليمية في مخيم اليرموك قبل خروجها منها إبان سيطرة التنظيم على المخيم في مطلع عام 2016.

ويُذكر أن تنظيم داعش كان قد أغلق العام الفائت آخر مدرسة ثورية في مناطق سيطرته في حي العسالي، واختزل التعليم على عدد من المدارس التي يُدرس فيها منهاجه الخاص المستورد من الرقة.